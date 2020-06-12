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Ekonomi

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-06-12 22:05:52 -
Meteorolojiden sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Orta Karadeniz ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusu için sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğleden itibaren Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Çorum, Amasya, Tokat ile kıyı illerinin iç kesimleri), İç Anadolu'nun doğusu (Ankara'nın doğusu, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kırşehir, Niğde, Nevşehir, Kayseri), Doğu Akdeniz'in iç kesimleri (Mersin'in kuzeydoğusu ve Adana'nın kuzeyi) ile Kastamonu ve Sinop'un iç kısımlarında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yerel şekilde kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu ve yıldırım düşmesine karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.


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