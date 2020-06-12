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Ekonomi

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-06-12 12:55:54 -
Meteorolojiden sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Malatya çevrelerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülke genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara, İç Ege, Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Malatya çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri (Toroslar mevkisi), İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Samsun ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli olacağını tahmin ediliyor.

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