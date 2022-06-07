Meteoroloji'den peş peşe yağış ve sel uyarısı

Başkentte öğle saatlerinden itibaren aniden bastıran kuvvetli yağış etkili oldu. Cadde ve yollar, biriken yağmur suyuyla göle döndü. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı dükkan ve evleri de su bastı. Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) göle dönen yolda kalan minibüsteki yolcular için itfaiyeye haber verildi. Yolcular, iş makinesinin kepçesi ile tek tek minibüsten alınarak kurtarıldı.

Meteoroloji'nin yayımladığı 5 günlük raporda gök gürültülü kuvvetli yağışların hafta boyunca devam edeceği görülüyor. Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri Doğu Akdeniz hariç tüm bölgelerimiz yağışlı.

Hafta sonu hangi bölgelerde yağış bekleniyor?

Önümüzdeki 7 gün içerisinde yağışların olacağını belirten Şen, "Tehlikeli yağışlar hafta sonu olacak. Cumartesi-pazar günü hatta cuma akşamından itibaren batı bölgelerinde bir yağışlı hava kütlesi geliyor, bir alçak basınç sistemi geliyor. Bu sistem Marmara'da Kuzey Ege'de ve Doğu Karadeniz, Batı ve Orta Karadeniz'de şiddetli yağış yapar (Cumartesi-Pazar). Buna dikkat edeceğiz. Ama bu önümüzdeki 7-8 gün Türkiye'de yağış var. Nerelerde yok? Güneydoğu Anadolu'da yok, Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yok. Diğer yerlerde yağış var. Sıcaklıklar biraz düşük yani Antalya'da sıcaklık 25 derece. İstanbul'da 24 derece. Ama İstanbul'da bir yükselecek hafta sonu tekrar düşecek. Dolayısıyla yağışlı bir haftadayız. Bu yağışlar Afyonkarahisar, Ankara, Konya, Çankırı civarında dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

Ankara felaketi yaşadı

Ankara’da öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak, mahallelerde su baskınlarına neden oldu. Keçiören İzcibaşı Sokak ve 431. Sokak’ta sağanağın meydana getirdiği sel sonrasında dükkanları, apartmanların giriş katlarını, depoları, kömürlükleri ve otoparkları su bastı. Vatandaşları isyan ettiren sağanaktan geriye, bir marketin 100 bin liralık zararı, otoparklarda park edilmiş olan otomobiller, depolarda bulunan eşyalar, duvarı çöken daireler ve zarar gören evler kaldı.

Sağanağın meydana getirdiği selde Divrik Caddesi üzerinde annesi ile el ele yürüyen bir çocuğun ayağı kaydı. Olaya şahit olan Bayram Aydın ise anne ve çocuğu selde sürüklenmekten kurtardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ekipleri ile hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Çiğ köfteci Aydın, o anları şu şekilde anlattı:

“Bir kadın ve çocuk kaydı beraber. Selin etkisi ile ayağı kaydı kadının. Çocuğun elinden tuttuğu için beraber sürüklendiler aşağı tarafa doğru. Yolda geçen arabaların altına girmemesi için ayağa kaldırdık biz de.”

Altındağ Mahallesi Hacı Bayram Veli Caddesi üzerinde, sel sonrası manavını su basan Volkan İldeş, “Yağmur başta normal başladı. Bir anda hızlandı. Bir baktım ki ortalık sel olmuş. Milletin malzemeleri falan sokakta. Dükkanımda zarar var. Nereden bakarsan bak 3-4 bin liralık zararım var” diye konuştu.

Yönetici olduğu binanın iki metrelik girişini su basan Mahmut Doğan, su baskını olduğu esnada apartman sakinlerini can kaybı olmaması için yukarı çıkardıklarını ifade ederek, “10 senedir ben burada oturuyorum. 10 yıldır burası böyle. Buranın yöneticisi benim. Hiçbir çözümümüz yok. Belediyelere başvuruyoruz ama her şey aynı. Görülen rezillik bu. Berbat bir durumdayız. İki sokağın kesişimi tıkanıyor sürekli. Burası tıkandığında binaları komple su basıyor. Her sene haziran ayında böyleyiz” dedi.

"Yağmur yağdığında gece uyku uyuyamıyoruz"

Yaşadığı apartmanın alt katını ve kömürlüğünü su basan Yakup Koçak, 20 yıl boyunca her yağış olduğunda su baskını olduğunu belirterek, “Binalar, evler, kömürlükler hep aynı. Buraya bir süzgeç mi yaparlar, rögar mı yaparlar bilmiyorum ama buna bir çare bulmaları lazım. Yağmur yağdığında gece uyku uyuyamıyoruz. Yan binadakileri de ben uyardım” ifadelerini kullandı.

Apartmanının girişini su bastığı için evinde mahsur kalan Elvan Çalçoban, şöyle isyan etti:

“Kaç tane candan oluyorduk. Altyapı yok. Yukarıya dere yaptılar bu sorunlar başladı. Herkes can kaybından korktu. O dereden dolayı oldu bunlar. Altyapı da yapılı değil. Her sene yaşıyoruz bu sorunları.”

Marketinin deposunu su basan esnaf İsmail Tunç, “Ne belediye, ne itfaiye geliyor. Bu suyun çekilmiş hali. Tavana kadar su geldi. Neyimizi varsa aldı gitti. Yağmur yağdı böyle oldu. İki dakika içinde. İnanılır gibi değil. Araban da yan tarafta. Plakasına kadar gitti. Yani 100 binin üzerinde zararım var. Yalnızca 35 bin liralık sigaram gitti” diye konuştu.

Sağanak esnasında arabasında maddi hasar meydana gelen Cüneyt Özgündoğdu, “Paraları kolay mı kazanıyoruz? Arabamın haline bakın. Burası yıllardır böyle. Sel oldu. Bütün gelen yağmur sularının hepsi burada birikiyor. Altyapı yetersiz burada. Malımızın hali burada” dedi.

Yaşadığı apartmanın otoparkı beline kadar suyla dolan Cengiz Özem, yağmur yağdığında her yıl aynı sorunu yaşadıklarına vurgu yaparak, “Rögarlar patladı ve binamızı su bastı. Her sene her sene aynı bu. 400 bin liralık aracım vardı burada, gitti şimdi. Otopark burası” ifadelerini kullandı.

Mersin'de dolu etkili oldu

Mersin’in Erdemli ilçesinde kırsal bölgelerde etkili olan dolu yağışının 100 dekar tarım arazisinde zarara yol açtığı bildirildi.

İlçeye bağlı yüksek rakımlı Toros ve Güneyli köylerinde dün öğleden sonra sağanak yağış, yerini yaklaşık 10 dakika dolu yağışına bıraktı. Dolu yağışı ise ekili dikili tarım arazilerinde zarara yol açtı. Dolu yağışı sonrası İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yaptıkları ön hasar tespitinde, 2 bölgede 35 üreticiye ait yaklaşık 100 dekar tarım arazisinde zarar oluştuğunu belirledi. Ekiplerce yapılan incelemede doludan en çok yeni dikim karnabahar, biber ve domates fideleri ile elma ve şeftali bahçelerinin zarar gördüğü tespit edildi.