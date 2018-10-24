Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu ve güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Şanlıurfa hariç Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay'ın kıyı kesimleri, Muğla, Antalya'nın doğu kesimleri, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Tunceli, Muş, Bitlis, Bingöl ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

Sis ve pusu bekleniyor

RÜZGAR: Marmara'da kuzeybatı yönlerden, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (30-70 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara ve Orta Karadeniz'de yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların; Batı Karadeniz, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay'ın kıyı kesimleri, Muğla, Antalya'nın doğu kesimleri, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Tunceli, Muş, Bitlis, Bingöl ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Hızı 70 KM'ye çıkabilir

Rüzgarın ; Marmara'da kuzeybatı yönlerden, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (30-70 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Denizciler dikkat!

Batı Karadeniz’de kuvvetli fırtına, Marmara ve Ege’de fırtına, Doğu Karadeniz’de ise kuvvetli rüzgâr bekleniyor.

Saatlere göre hava durumu

06.00-12.00 saatleri arası hava durumu:

12.00-18.00 saatleri arası hava durumu:

18.00-00.00 saatleri arası hava durumu:

00.00-06.00 saatleri arası hava durumu:

Marmara



Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu ve güney kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi meydana geleceği tahmin ediliyor.

Ege



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve iç kesimleri, gece saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2)olması bekleniyor.

Akdeniz





Parçalı ve çok bulutlu, Hatay haricinde bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Muğla ve Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

İç Anadolu



Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin hafif ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ; bölgenin doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.

Batı Karadeniz



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Sinop haricinde bölge genelinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın ; önce güneybatı yönlerden, gece saatlerinden sonra ise kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz





Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin yerel ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 Km/saat) esmesi bekleniyor.

Doğu Anadolu





Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muş, Bitlis, Tunceli, Bingöl, Siirt ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, Şanlıurfa haricinde bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Diyarbakır, Siirt, Batman ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Bölgenin güney kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor. Rüzgarın güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.