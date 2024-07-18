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Yerel Meteorolojiden Orta Karadeniz'e uyarı
Yerel

Meteorolojiden Orta Karadeniz'e uyarı

Yeniakit Publisher
2024-07-18 11:31:00 -
Meteorolojiden Orta Karadeniz'e uyarı

Samsun'un doğusu ve Ordu çevrelerinde bugün öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Samsun'un doğusu ve Ordu çevrelerinde bugün öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz'de bugün akşam saatlerine kadar Samsun'un doğusu ile Ordu çevrelerinde gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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