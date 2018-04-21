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Meteoroloji'den önemli uyarı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeye göre 21 Nisan Cumartesi günü iç ve doğu kesimlerde sıcaklıklar 12 dereceye kadar düşecek, Marmara, Ege ve Akdeniz için ise kuvvetli rüzgar uyarısı geldi.

21 Nisan 2018 Cumartesi 08:28
Meteoroloji'den önemli uyarı

Ülkemiz kuzey, içve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Çankırı, Bolu ve Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, sabah ve gece saatlerinde Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Sivas, Van ve Hakkari'nin yüksekleri ve Kayseri'nin kuzeyinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cumartesi) sabah saatlerinde Samsun'un doğusu ve Ordu çevreleri ile bugün (Cumartesi) Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda (Van, Bitlis, Şırnak, Hakkari) yerel olarak kuvvetli (30-60 kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağı ve Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, İç Anadolu, Akdeniz'in iç ve batı kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI; Yağışların bu sabah saatlerinde Samsun'un doğusu ve Ordu çevreleri ile bugün (Cumartesi) Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda (Van, Bitlis, Şırnak, Hakkari) yerel olarak kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Ege, İç Anadolu, Akdeniz'in iç ve batı kesimlerinde kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON OLAYI UYARISI: Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in İç Kesimleri ve Doğu Anadolu'da hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don olayı riski bulunduğundan zirai faaliyetlerde bulunan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 08:28
  1. Şırnak
  2. Van
  3. Sivas
  4. Sinop
  5. Samsun
  6. Ordu
  7. Kayseri
  8. Hakkari
  9. Çankırı
  10. Bolu
  11. Bitlis
  12. Yağış
  13. uyarı
  14. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  15. GÜNCEL Haberleri

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