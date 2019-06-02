Meteoroloji'den o iller için sağanak uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı illerimiz için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.02 Haziran 2019 Pazar 08:49
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminine göre,bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Giresun, Kütahya, Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, yurdun kuzeybatı kesimlerinde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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