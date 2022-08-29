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Aktüel Meteorolojiden o iller için gök gürültülü sağanak uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden o iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ordu ve Giresun çevresinde "gök gürültülü sağanak" uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-29 08:04:00 -
Meteorolojiden o iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ordu ve Giresun çevresinde gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son değerlendirmeler ve radar verilerine göre, Orta Karadeniz kıyılarında halen devam eden gök gürültülü sağanak yağışların Ordu ve Giresun çevrelerinde pazartesi sabah saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

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