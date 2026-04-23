Ankara’da kış geri geldi: Kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu
Ankara’nın Nallıhan ilçesinde etkili olan sağanak yağış, yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle yüksek rakımlı köylerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, doğa beyaza büründü.
Ankara'nın batı ucu Nallıhan'da kıştan kalma görüntüler yaşanıyor. İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Döğmeci köyünde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, kısa sürede her yeri beyaza kapladı. Mevsim normallerinin dışındaki bu yağışla birlikte kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi buldu.
Dögmeci köyü muhtarı Süleyman Çiftçi, "Köyümüze sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Etkisini azaltmasına rağmen, hafif hafif kar yağışı devam ediyor. Köyümüz ilçeye yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunuyor. İnşallah yollarımız kapanmaz." dedi.
