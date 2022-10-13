Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Isparta ve Afyonkarahisar ile Eskişehir, Kırıkkale ve Ankara'nın güney çevrelerinin; Marmara'nın doğusu, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Orta Toroslar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Ege'de yer yer sis ve pus bekleniyor.

Hafta sonu yağış var

Meteoroloji'nin 5 günlük haritasında 15 Ekim Cumartesi ve 16 Ekim Pazar günleri yağışların yurt genelinde kuvvetli şekilde etkili olacağı görülüyor.

Meteoroloji yeni haritayı yayımladı Hafta sonu için flaş uyarı

Hava sıcaklıkları: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzey yönlerden, yurdun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Marmara

İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Bursa çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bursa, Yalova, Bilecik çevrelerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Ege

Afyonkarahisar çevrelerinin yer yer çok bulutlu sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz

Öğle saatlerinden sonra Hatay ve Osmaniye ile Orta Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu

Eskişehir, Kırıkkale ve Ankara'nın güney çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz

Öğle saatlerinden sonra Düzce ve Bolu çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Doğu ve Orta Karadeniz

Doğu Karadeniz, Ordu ve Giresun ile Tokat'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Doğu Anadolu

Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu'da durum

Öğle saatlerinden sonra Adıyaman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.