  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İlkokul diploması alamayacakların sunucu olduğu kanal: Bir şırınga Özlem klasiği daha!

Darbeci firavun şaşırtmadı: Mısır'da Hz. Musa'nın mücadele ettiği firavunlara 'altın' tören!

Kral 2. Abdullah'ın kardeşinin gözaltına alındığı iddia edilmişti! Ürdün Genelkurmay Başkanı'ndan açıklama geldi

Yalçın: Akşener Truva Savaşı’na neden olan Helen değildir

Pandemide kan ağlayan esnaf için kritik uyarı! Ramazan ayı tedbirleri zor durumda bırakacak

İttifakta 'Gergerlioğlu' çatlağı: HDP'li Kaya'dan CHP'ye 'Sessiz kaldınız' iftirası!

Yürek parçalayan olay! Koronavirüs testi pozitif çıkınca eve almadılar

İşte süper güçlerin uzaya çıkma sırrı! Asıl neden...

Bakan Koca Türkiye'nin aşıda kaçıncı olduğunu açıkladı

CHP'de şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu istifası: Giderayak partisindeki iki yüzlülüğü de ifşa etti!
Gündem Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Gündem

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Hatay, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Bayburt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği yönünde uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 10:53:00 -
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Hatay, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Bayburt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli ile akşam saatlerinden itibaren Tekirdağ, gece saatlerinden itibaren İstanbul, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir ve Bursa'nın kuzeyi ile Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının Trakya'da azalacağı, Doğu kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle güneyli, Marmara'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kar örtüsünün bulunduğu yüksek, dik yamaçlarda, hava sıcaklıklarının artması ve yeni yağışlarla beraber kar erimesi, çığ oluşma riski bulunmaktadır. Ulaşımda aksamalar, heyelan, kar erimesi sebebi ile meydana gelebilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • ANKARA: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 15 derece
  • İSTANBUL: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 17 derece
  • İZMİR: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22 derece
  • ADANA: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı sağanak yağışlı 22 derece
  • ANTALYA: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20 derece
  • SAMSUN: Parçalı ve çok bulutlu 19 derece
  • TRABZON: Parçalı ve çok bulutlu 17 derece
  • ERZURUM: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 10 derece
  • DİYARBAKIR: Parçalı ve az bulutlu 19 derece
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sözde bildiriye imza atan emekli amirallerden biri de bu
Gündem

Sözde bildiriye imza atan emekli amirallerden biri de bu

Hükümete gözdağı vermek için hazırlanan sözde bildiriye imza atan 103 emekli amiralden biri olan Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, "Suriye'nin..
Koyun ve kuzuların buluştuğu anlar izleyenleri mest etti
Yaşam

Koyun ve kuzuların buluştuğu anlar izleyenleri mest etti

Amasya'da koyun ve kuzuların buluştuğu anların havadan görüntüsü mest etti.
Saadet Partisi, yeni 'ittifak'ı açıkladı!
Siyaset

Saadet Partisi, yeni 'ittifak'ı açıkladı! "Hepimizin gündemi aynı"

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından partinin Cumhur İttif..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay