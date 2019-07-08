Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne ve Tekirdağ'ın bazı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağışların beklendiğini duyurdu.

Edirne'nin güney, Tekirdağ'ın batı kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Edirne'nin Meriç, Uzunköprü, İpsala ve Keşan; Tekirdağ'ın Hayrabolu, Malkara ve Şarköy ilçelerinde görülecek gök gürültülü sağanağın yerel anlamda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

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