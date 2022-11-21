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Aktüel Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya'nın Alanya, Gazipaşa, Manavgat ve Serik ilçelerinde bu gece saatlerinden itibaren gök gürültülü kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 17:21:00 -
Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, bu gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu kesimlerinde Alanya, Gazipaşa, Manavgat ve Serik yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Yarın sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

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