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Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Sivas ile Yozgat çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 16:14:00 -
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre yarın Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta rüzgarın saatte 50-70 kilometre, Kayseri ve Sivas çevrelerinde ise 60-80 kilometre hızla esebileceği tahmininde bulunuldu.

Vatandaşların çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direk devrilmesi, karbonmonoksit kaynaklı soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olması istendi.

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