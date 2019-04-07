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Meteorolojiden kritik uyarı! Sağanak yağışlar geri dönüyor

Sıcak havanın yüzünü göstermesinin ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika bilgilerine göre İstanbul’da akşam saatlerinde sağanak yağış bekleniyor.

07 Nisan 2019 Pazar 14:52
Meteorolojiden kritik uyarı! Sağanak yağışlar geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke  geneli parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu  Anadolu ile Sinop, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Elazığ, Bingöl, Şırnak ve  Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin  ediliyor.

Yağışların, kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel olarak  kuvvetli olması öngörülüyor.

Rüzgarın, Ege bölgesi ile göller yöresinde güney yönlerden kuvvetli  esmesi, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde sis ve pus hadiseleri  görülmesi bekleniyor.

İstanbul'a bu akşam yağmur yağması bekleniyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Eskişehir, Konya, Karaman, Malatya ve Elazığ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Marmara Bölgesi'nin kuzey ve doğusu, kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın Güney Ege ile Antalya kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle doğu ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege ile Antalya kıyılarında kuvvetlice (30-50 Km/Saat) esecek.

Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu 19

İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı (Sabah saatlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor) 17

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 23

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı bulutlu 16

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 14

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 12

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 14:52
  1. Osmaniye
  2. Şırnak
  3. Karaman
  4. Trabzon
  5. Sinop
  6. Siirt
  7. Samsun
  8. Kahramanmaraş
  9. Malatya
  10. Konya
  11. İzmir
  12. İstanbul
  13. Hatay
  14. Eskişehir
  15. Erzurum
  16. Elazığ
  17. Edirne
  18. Diyarbakır
  19. Çanakkale
  20. Bingöl
  21. Antalya
  22. Ankara
  23. Adana
  24. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  25. sağanak yağış uyarısı
  26. Hava durumu
  27. Yağmur
  28. fırtına

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