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Yaşam Meteorolojiden kritik uyarı: istanbul'da hava durumu! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?
Yaşam

Meteorolojiden kritik uyarı: istanbul'da hava durumu! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 5 günlük hava tahmin raporu geldi. Yarın hava durumu nasıl olacak? İstanbul başta olmak üzere birçok kenti etkisi altına alan sağanak yağışların ne kadar süreceği ve haftalık hava durumu raporu araştırılmaya başladı. Hava sıcaklığı genel olarak mevsim normalleri civarında seyrederken, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağış etkisini gösterecek. Hava durumuna dair son dakika uyarıları, hafta sonu hava durumu ve son gelişmeler...

Yeniakit Publisher
2022-08-18 23:50:00 - 2022-08-18 23:56:58
Meteorolojiden kritik uyarı: istanbul'da hava durumu! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Birçok vatandaş hafta sonu tatil planı yapabilmek için hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporu yayınlayarak hafta sonu havanın nasıl olacağı sorusunu da yanıtlamış oldu.

İstanbul hava durumu | İstanbul hafta sonu yağmurlu mu?

19 AĞUSTOS CUMA GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Marmara ve Karadeniz bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde ise hava mevsim normallerinde seyredecek.

HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Cumartesi günü Karadeniz Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Pazar günü ise Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta gök gürültülü sağanak yağış beklenirken Doğu Karadeniz bölgesinde sağan yağış bekleniyor. Diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

22 AĞUSTOS PAZARTESİ HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz Bölgesi, Ardahan, Artvin, Hatay ve Osmaniye'de gök gürültülü sağanak yağış beklenirken diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

19 Ağustos, Cuma

20 Ağustos, Cumartesi

21 Ağustos, Pazar

22 Ağustos, Pazartesi

23 Ağustos, Salı

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