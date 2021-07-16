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Gündem Meteoroloji'den kritik uyarı! Gök gürültülü sağanak geliyor
Gündem

Meteoroloji'den kritik uyarı! Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 10:03:00 - 2021-07-16 10:36:28
Meteoroloji'den kritik uyarı! Gök gürültülü sağanak geliyor

Öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.Doğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı, kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 36, Erzincan'da 34, Iğdır'da 31, Ağrı'da 28, Erzurum'da 27, Kars'ta 26, Ardahan'da 25 derece olacağı tahmin ediliyor.

AA

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