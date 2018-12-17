Meteorolojiden kritik uyarı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Batı Karadeniz'in batısında yarın öğle saatinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, çarşamba günü kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.

Marmara ve Kuzey Ege'de yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 9 kuvvetinde, Batı Akdeniz'de ise yarın öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.