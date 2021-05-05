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Meteoroloji'den kritik uyarı: Bu illerde oturanlar dikkat!
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Gündem Meteoroloji'den kritik uyarı: Bu illerde oturanlar dikkat!
Gündem

Meteoroloji'den kritik uyarı: Bu illerde oturanlar dikkat!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, Türkiye'nin doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 08:20:00 -
Meteoroloji'den kritik uyarı: Bu illerde oturanlar dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Malatya ve Elazığ dışında) ile İzmir, Manisa ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının yağış alan doğu kesimlerde 3 ile 5 derece azalacağı, kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Doğu Anadolu'nun güney doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Az bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

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