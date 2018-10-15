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Meteorolojiden kritik uyarı!

Türkiye genelinde yarın havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, bazı yörelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

15 Ekim 2018 Pazartesi 22:18
Meteorolojiden kritik uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın İç Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri ile Edirne, Bursa, Balıkesir, Konya, Niğde, Kayseri, Ordu, Giresun, Malatya, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile İstanbul'un kuzey kıyıları ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Ayrıca, bu akşam saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı bekleniyor. Yetkililer, hava kalitesinin azalması ve görüş mesafesinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 22:18
  1. Van
  2. Ordu
  3. Niğde
  4. Malatya
  5. Konya
  6. Kayseri
  7. İstanbul
  8. Hakkari
  9. Giresun
  10. Edirne
  11. Çanakkale
  12. Bursa
  13. Bitlis
  14. Balıkesir
  15. yağmur
  16. sağanak
  17. meteoroloji

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