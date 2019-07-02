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Meteoroloji'den korkutan tahminler! Dolu, hortum, fırtına...

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, yüzey sıcaklıklarının yükselmesiyle önümüzdeki yıllarda dolu, fırtına ve hortum gibi olayların sayısının ve şiddetinin artacağını duyurdu.

02 Temmuz 2019 Salı 07:57
Meteoroloji'den korkutan tahminler! Dolu, hortum, fırtına...

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, yüzey sıcaklıklarının artışıyla önümüzdeki yıllarda meteorolojik hadiselerin daha da artış göstereceğini açıkladı.

Küresel ısınmaya bağlı olarak ülkemizde iklim değişikliği yaşanıyor. Özellikle Karadeniz Bölgesi ile Türkiye’nin bütün illerinde sağanak yağışlar etkili olmaya devam ediyor. Bu sağanak yağışla birlikte zaman zaman sel baskınları, yıldırım düşmesi, şimşek, dolu yağışı, şiddetli fırtına ve hortum olayları da gözlemleniyor.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, yüzey sıcaklıklarının artışıyla önümüzdeki yıllarda meteorolojik hadiselerin daha da artış göstereceğini açıkladı. Teknik Şube Müdürü Ali Kesimoğlu, “Fosil yakıtların artarak kullanılması, ormansızlaşma, sanayi süreçleri ile atmosfere salınan sera gazlarının atmosferdeki birikimleri sanayi devriminden bu tarafa hızla artmaktadır. Bu ise doğal sera etkisini kuvvetlendirerek, şehirleşmenin de katkısı ile Dünya’nın yüzey sıcaklıklarının artmasına sebep olmaktadır” dedi.

"Dolu, fırtına ve hortum gibi olayların sayısı ve şiddeti artacak"

Tarihin en sıcak 5 yılının 2010 yılından sonra yaşandığına işaret eden Kesimoğlu, şunları söyledi: “Özellikle 2018 yılı ilkbahar mevsimi, kayıtlarda görülen en sıcak ilkbahar mevsimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelecek iklim değişikliği projeksiyonları, günümüze kadar gözlenen iklim değişikliği trendlerinin bundan sonra da devam edeceğine işaret etmektedir. Daha sıcak yazlara hazırlanmamız gerekiyor. Sıcaklık artışının yaz mevsiminde daha fazla olacağı; bu nedenle sıcaklık artışı kaynaklı olumsuzlukların daha çok yaz mevsiminde yaşanmaya devam edeceği tahmin edilmektedir. İklim değişikliğinin en önemli göstergelerinden biri de ekstrem olayların sayısının, frekansının ve büyüklüğünün artmasıdır. Bu nedenle dolu, fırtına ve hortum gibi olayların sayısı ve şiddetinde artış olması beklenmektedir.”

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 07:57
  1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  2. hava durumu

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