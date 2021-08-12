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Gündem Meteorolojiden Kastamonu Sinop ve Samsun için sağanak yağış uyarısı
Gündem

Meteorolojiden Kastamonu Sinop ve Samsun için sağanak yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan değerlendirmeye göre, Batı ve Orta Karadeniz'de halen devam eden gök gürültülü sağanak yağışların, Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop ve Samsun çevrelerinde gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak devam edecek.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 20:21:00 -
Meteorolojiden Kastamonu Sinop ve Samsun için sağanak yağış uyarısı

Yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı ve Orta Karadeniz'de halen devam eden gök gürültülü sağanak yağışların, Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop ve Samsun çevrelerinde gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak, yarın (Cuma) öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi. 



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