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Meteorolojiden 'kar yağışı' ve 'fırtına' uyarısı!

Bolu, Düzce, Sakarya, Hakkari, Bitlis, Van, Muş, Batman, Siirt ve Şırnak'ta yarın kar yağışının etkili olması bekleniyor.

28 Şubat 2019 Perşembe 01:09
Meteorolojiden 'kar yağışı' ve 'fırtına' uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin büyük kesiminde devam eden kar yağışı, yarın sabah saatlerine kadar Bolu ve Düzce çevreleri ile Sakarya'nın güneydoğu kesimlerinde kuvvetli, öğle saatlerinden sonra ise Hakkari, Bitlis, Van'ın güneybatısı, Muş'un güneyi, Batman, Siirt ve Şırnak'ın doğusunda don olayı ile birlikte yer yer tipi şeklinde olacak. Ulaşımda aksamalar ve çığ tehlikesi ile meydana gelebilecek diğer olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Rüzgarın, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneyinde kuzey yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (saatte 50-80 kilometre) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bu gece ve yarın gece Balıkesir, İzmir ve Aydın'ın iç kesimleri ile Manisa genelinde hafif, yüksek kesimlerde yer yer orta kuvvette zirai don olayı beklendiğinden üreticilerin ve vatandaşların önlemlerini almaları gerekiyor.

Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 - 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 01:09
  1. Düzce
  2. Şırnak
  3. Batman
  4. Van
  5. Siirt
  6. Sakarya
  7. Muş
  8. Manisa
  9. İzmir
  10. Hakkari
  11. Bolu
  12. Bitlis
  13. Balıkesir
  14. Aydın
  15. Meteoroloji
  16. hava durumu
  17. kar yağışı

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