Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı, Lapa lapa kar yağacak! İstanbul’a kar ne zaman yağacak: Tarih verildi!

Yılbaşına sayılı günler kala yeni yıla nasıl bir hava durumu ile gireceklerini merak eden İstanbullular araştırmalara başladı. Meteoroloji hava durumu tahminleri ilk verilere dair bilgileri kamuoyu ile paylaştı. İstanbul'a ne zaman kar yağacak, bu hafta yağar mı gibi sorular araştırılıyor. AFAD ve Valilik harekete geçti. İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte, detaylar…

Türkiye genelinde yoğun kar yağışıyla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada Marmara’da dahil olmak üzere çok sayıda bölgede kar yağışının etkili olacağı belirlendi. Ankara’da başlayan kar yağışı ve pek çok ilde etkili olan yağmur ve kar herkesi etkilemeye yetti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yılın son haftası için 18 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı yaptı.

Peki, yeni yılda hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gün gün açıklama yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika hava durumu açıklaması yapıldı. Ankara dahil pek çok ilde kar yağışı etkili olmaya başladı. İşte, hava durumu tahminleri…

Türkiye geneli parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim oluyor. Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz Kıyıları, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu, Van, Hatay, Kahramanmaraş, Gümüşhane ve Bayburt çevre illerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların özellikle Güneydoğu Anadolu’da 2 ila 4 derece azalacağı ve diğer yerlerde de önemli oranda değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar ise genelde kuzey ve kuzey batı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Sarı ve Turuncu Kodlu Uyarı

Bugün için sarı kodlu uyarı yapılan iller arasında: Adana, Adıyaman, Antalya, Bolu, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kastamonu, Malatya, K.Maraş, Zonguldak, Karaman, Bartın, Karabük, Osmaniye, Düzce

Turuncu kodlu uyarı yapılan iller: Gaziantep, Şanlıurfa, Kili

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hasdal Yerleşkesi'nde yapılan toplantıda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte kar yağışı ve olumsuz hava koşulları başlamadan önce ulaşımın, iletişimin, enerjinin kesintiye uğramaması amacı ve İstanbulluların hayatını kolaylaştırıcı tedbirleri değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini belirtti.

Geçen kış yaşanan yoğun kar yağışı öncesi ve sonrasında uygulanan tedbirleri ve organizasyonu çok daha etkin ve verimli kılmayı amaçladıklarını vurgulayan Vali Yerlikaya, bugün kurumların alınacak tedbirlere ilişkin yapacakları sunumları hep birlikte değerlendireceklerini aktardı.

Yerlikaya, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün aşırı ya da kuvvetli yağış ihtimaline dair bildirimi doğrultusunda, ilgili vali yardımcılarının sorumlu bulundukları bölgelerde aktif görevli olacaklarına işaret ederek, acil hallerde vatandaşa beslenme-ikram hizmeti sunmak üzere Kızılayın 101 noktada, 162 araç, 300 personel ve 2 bin gönüllü ile görev yapacağını anlattı.

Vali Yerlikaya, "İlimizde müdahale noktası olarak belirlenen ve müdahale ekiplerinin bekleyeceği, Büyükşehir Belediyesi, Karayolları, Jandarma, Emniyet, Sağlık ve Kızılay ekiplerinin bulunacağı noktalar dijital harita sistemi üzerinde işlendi." bilgisini verdi.

Olumsuz hava koşullarıyla ilgili tahminleri risk azaltma açısından önemsediklerine dikkati çeken Yerlikaya, şöyle devam etti:

"AFAD kurulduktan hemen sonra Türkiye Afet Müdahale Planı ve çalışma grupları oluşturuldu. AFAD, Valilik ve AKOM ile birlikte ortak bir koordinasyon içinde çalışıyoruz. Bütün kurumlarımızla birlikte olası bir afet durumunda hemen irtibata geçiyoruz. Afet bilgisini Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alıyoruz ve vatandaşlarımızı medya aracılığıyla bilgilendiriyoruz. İstanbul'umuzda kar ve buzlanmayla mücadele hazırlıklarımızı tamamladık. Keşke diye bir cümle kurmaktansa hayatı yavaşlatarak tedbirimizi alıp uygulamaya geçmek en önemlisi. Olumsuz hava koşulları ve karla mücadele tedbirlerini yeniden gözden geçirdiğimiz bu toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum."

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELECEK?

Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, "7 günlük bir tahmin yapabiliriz. Pazar günü İstanbul'da yağmur şeklinde bir yağış var. Pazartesi ve salı günü yine İstanbul'da yağış yok" dedi.

"Hava sıcaklığı mevsim normallerinin civarında bazen de üzerinde seyredecek. 12-13 derece civarında hava sıcaklığı bekliyoruz. Sabah saatlerinde sis ve pus olabilir ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmalı.

3 gün sonrasında yurdumuzun kuzey kesimlerinden başlayarak yeni bir yağışlı hava etkisine giriyoruz. Pazar günü İstanbul'da yağmur şeklinde bir yağış var. Pazartesi ve salı günü yine İstanbul'da yağış yok" dedi.

sabah'ın aktardığı habere göre: Meteoroloji Uzmanı Macit "En ileri tahmin olarak da çarşamba günü İstanbul'da yağmur bekliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki 7 günlük periyotta İstanbul'da pazar ve çarşamba yağmur var. Onun dışında yağış beklentimiz yok.

OCAKTA KAR YAĞIŞI BAŞLIYOR MU?

Genel olarak ocak ayından itibaren kar yağışı başlıyor ama bu her yıl değişim gösteriyor. Önlem alınmasında bir sıkıntı yok ama en azından kar yağışı beklentisinin en azından 1 hafta öncesinde önlemleri başlatmak daha mantıklı ama önlemi ne kadar erken alırsak da o kadar da hazırlıklı oluruz" dedi.