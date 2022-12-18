Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Yeni haftanın ilk gününde sağanak yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışları bekleniyor. Son hava raporuna göre, Trakya kesiminin çok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor. Bugün Orta ve Batı Karadeniz, Ege’nin kuzeyi ile Marmara Bölgesi’nin tamamında yağış görülecek.

Yağışların Batı Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kar ve karla karışık yağmur şeklinde olması öngörülüyor. Rüzgarın Marmara ile Ege’nin kıyı kesimlerinde kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Salı günü, Orta ve Doğu Karadeniz, Marmara’nın iç kesimleri, Batı Akdeniz, ile İç Anadolu’nun orta ve doğusunda yağış görülecek. Kalan kesimlerde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Yağışların Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, yağış alan kalan kesimlerde ise kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.

Meteorolojik durum

Yapılan en son değerlendirmelere göre; Trakya, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Çanakkale ile Balıkesir ve Bursa'nın kıyı kesimlerinin; Batı Karadeniz kıyı kesimleri ile Kastamonu, Samsun ve Ordu çevrelerinin çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kırklareli ve Edirne çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması, yurdun iç kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: İlk zamanlarda yurdun batısının güneyli, doğusunun kuzeyli, zamanla yurt genelinin kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları bu akşam saatlerinde güneyli, yarın (Pazar) kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden soba ve baca zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesiminin gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Öğle saatlerinden sonra (Sinop hariç) kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.