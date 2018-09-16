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Meteorolojiden İstanbullulara uyarı: Öğleden sonra...

Meteorolojiden yapılan açıklamada, İstanbul'da dünkü güneşli havanın ardından bugün öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği duyuruldu.

16 Eylül 2018 Pazar 09:50
Meteorolojiden İstanbullulara uyarı: Öğleden sonra...

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Karadeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kırklareli, Tekirdağ, Osmaniye, Hatay'ın kuzeybatı kesimleri ile Adana'nın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-100 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz bölgesinde güney ve güneybatılı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve batı, batı kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz bölgesinde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
İstanbul: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
İzmir: Parçalı bulutlu 28
Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
Bursa: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Antalya: Parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Samsun: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 09:50
  1. Düzce
  2. Osmaniye
  3. Bartın
  4. Zonguldak
  5. Trabzon
  6. Tekirdağ
  7. Samsun
  8. Sakarya
  9. Kocaeli
  10. Kırklareli
  11. İzmir
  12. İstanbul
  13. Hatay
  14. Erzurum
  15. Diyarbakır
  16. Bursa
  17. Antalya
  18. Ankara
  19. Adana
  20. istanbul yağmur
  21. istanbul sağanak uyarısı

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