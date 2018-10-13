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Meteorolojiden İstanbullulara uyarı!

Meteorolojiden yapılan açıklamada İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Tekirdağ'ın doğu ilçeleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde aralıklı sağanak beklendiği belirtildi.

13 Ekim 2018 Cumartesi 10:17
Meteorolojiden İstanbullulara uyarı!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı tahmin edilen bölgede İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Tekirdağ'ın doğu ilçeleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde aralıklı sağanak öngörülüyor.

Bölgede rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli 30-50 km/sa.) esecek.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 10:17
  1. Yalova
  2. Tekirdağ
  3. Sakarya
  4. Kocaeli
  5. Kırklareli
  6. İstanbul
  7. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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