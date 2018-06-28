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Meteorolojiden İstanbullulara son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi üzerinde gök gürültülü ve kısa süreli sağanak yağmura neden olması beklenen bir yağışlı hava kütlesi, İstanbul’a doğru ilerlediğini açıkladı

28 Haziran 2018 Perşembe 15:03
Meteorolojiden İstanbullulara son dakika uyarısı

Marmara Denizi üzerinde gök gürültülü ve kısa süreli sağanak yağmura neden olması beklenen bir yağışlı hava kütlesinin İstanbul’a doğru ilerlediği açıklandı. Kısa süreli yağışın 1,5 saat içerisinde başlaması beklenirken yağışın başlamasına dakikalar kala, yağış yüklü sistem meteoroloji radarına da yansıdı.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 15:03
  1. İstanbul
  2. sağanak yağış
  3. Meteoroloji
  4. Marmara Denizi

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