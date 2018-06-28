Meteorolojiden İstanbullulara son dakika uyarısı

Marmara Denizi üzerinde gök gürültülü ve kısa süreli sağanak yağmura neden olması beklenen bir yağışlı hava kütlesinin İstanbul’a doğru ilerlediği açıklandı. Kısa süreli yağışın 1,5 saat içerisinde başlaması beklenirken yağışın başlamasına dakikalar kala, yağış yüklü sistem meteoroloji radarına da yansıdı.