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Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı

Meteoroloji'den yapılan değerlendirmeye göre, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya, Tokat çevreleri ile Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale’nin doğu ilçelerinin bu akşam saatlerinde Edirne’nin güneyi ve Tekirdağ’ın güney ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

17 Eylül 2018 Pazartesi 09:23
Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yağışların; Rize, Artvin’in kuzey ilçeleri, Sinop, Samsun çevreleri ile Ordu’nun batı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 27

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel sağanak yağışlı 28

İzmir: Az bulutlu 32

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı 27

Adana: Parçalı ve az bulutlu 35

Antalya: Az bulutlu 34

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 24

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı bulutlu 22

Diyarbakır: Az bulutlu 35

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 09:23
  1. Trabzon
  2. Sinop
  3. Samsun
  4. Rize
  5. Ordu
  6. İzmir
  7. İstanbul
  8. Erzurum
  9. Diyarbakır
  10. Bursa
  11. Artvin
  12. Antalya
  13. Ankara
  14. Adana
  15. meteoroloji
  16. hava durumu
  17. sıcakklık
  18. yağmur

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