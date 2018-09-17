Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
Meteoroloji'den yapılan değerlendirmeye göre, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya, Tokat çevreleri ile Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale’nin doğu ilçelerinin bu akşam saatlerinde Edirne’nin güneyi ve Tekirdağ’ın güney ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.17 Eylül 2018 Pazartesi 09:23
Yapılan son değerlendirmelere göre, yağışların; Rize, Artvin’in kuzey ilçeleri, Sinop, Samsun çevreleri ile Ordu’nun batı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 27
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel sağanak yağışlı 28
İzmir: Az bulutlu 32
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı 27
Adana: Parçalı ve az bulutlu 35
Antalya: Az bulutlu 34
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 24
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Erzurum: Parçalı bulutlu 22
Diyarbakır: Az bulutlu 35
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