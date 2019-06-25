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Meteoroloji'den İstanbul'a flaş nem uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürü Ahmet Kocaman, "İstanbul'da nem oranının yüzde 55-60'a kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Yüksek nem nedeniyle sıcaklık daha yüksek hissedilecek" açıklamasında bulundu.

25 Haziran 2019 Salı 12:46
Meteoroloji'den İstanbul'a flaş nem uyarısı

İstanbul ve çevresinde mevsim normallerinin üzerinde yüksek sıcaklık ve nem oranında artış beklenirken, cumadan itibaren Karadeniz üzerinden gelecek yağışlı sistem kenti serinletecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürü Ahmet Kocaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 haftadır İstanbul'un büyük bölümünde gök gürültülü ve sağanağa neden olan sistemin hafta sonu etkisini kaybettiğini söyledi.

İstanbul'un doğu kesimlerinin hafta sonuna kadar Basra alçak basıncının, kuzey kesimlerinin de Karadeniz üzerinde gelen yüksek basıncın etkisinde kalmasının beklendiğini ifade eden Kocaman, bu nedenle hafta boyunca Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kısa süreli yerel sağanak geçişlerinin yaşanacağını kaydetti.

"Cumadan itibaren mevsim normallerine dönecek"

Kocaman, diğer yerlerde ise havanın genellikle az bulutlu ve açık geçeceğinin tahmin edildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu hafta boyunca, İstanbul ve çevresinde sıcaklıkların 28 derece civarında olan mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, 3-7 derece arasında artması bekleniyor. Dün sıcaklıklarda 34 dereceye kadar bir artış oldu. Yarın 30, perşembe 31 derece civarında beklenen sıcaklıklar, cumadan itibaren Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen serin ve yağışlı sistemle birlikte azalarak mevsim normallerine inecek. Havanın cumartesi günü de parçalı bulutlu olması öngörülüyor."

"Nem, yüzde 55-60'a kadar çıkacak"

Ahmet Kocaman, bölgede yüksek sıcaklıklarla birlikte yüksek nem de beklendiğini vurgulayarak, "Bölgede yüksek sıcaklıklarla birlikte yüksek nem de bekleniyor. Kentte nem oranının yüzde 55-60'a kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Yüksek nem nedeniyle sıcaklık daha yüksek hissedilecek." dedi.

Kocaman, nemden kaynaklı hissedilecek yüksek sıcaklıkların çarpmalara neden olabileceğini belirterek, çocuklar, yaşlılar, hamileler ve sağlık problemi olanlara öğle saatlerinde güneşte kalmaması uyarısında bulundu.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 12:46
  1. Tekirdağ
  2. Kırklareli
  3. İstanbul
  4. Edirne
  5. yüksek nem
  6. yüksek sıcaklıkları
  7. çocuklar
  8. yaşlılar
  9. hamileler
  10. sağlık problemi
  11. Basra alçak basıncı
  12. Karadeniz
  13. gök gürültülü sağanak yağış

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