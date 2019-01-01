Meteorolojiden İstanbul uyarısı! Çok yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu verilerine göre, hava sıcaklıkları hafta sonuna doğru biraz artış gösterse de perşembe günün itibarıyla Balkanlar üzerinden gelecek yeni sistemle birlikte havalar soğuyacak ve yağışlar etkili olacak.

Soğuk ve yağışlı havanın cuma günü yurdun kuzeybatı kesimlerinde, hafta sonu ise batı bölgelerinde azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'a yoğun kar geliyor

5 günlük haritalı tahmin verilerine göre, İstanbul'da cuma ve cumartesi günü kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da bu iki gün hava sıcaklığı da 1 derece olarak bekleniyor. Küresel tahmin sistemlerine göre İstanbul'da kar yağışının yoğun olarak etkisini göstermesi beklenirken, yağışların 2 günden fazla sürebileceği de belirtiliyor.

Özellikle cuma günü Akdeniz ve kıyı Ege dışındaki bölgelerde kar yağışının etkisini göstermesi bekleniyor.

Meteoroloji'nin 1 Ocak hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1 Ocak 2019 hava durumu tahmini ise şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Niğde, Artvin, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akdeniz ve Ege'nin kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Çanakkale, Denizli, Manisa çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Yağışların; Muğla çevreleri ile Aydın'ın ve Antalya'nın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, Antalya'nın iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı

Ülkemiz genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar

Genellikle güney ve güneydoğu, Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların; Muğla çevreleri ile Aydın'ın ve Antalya'nın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, Antalya'nın iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bursa °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

Çanakkale °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu

İstanbul °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

Kırklareli °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

A.Karahisar °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

İzmir °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Manisa °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Muğla °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

Adana °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Antalya °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri yoğun kar yağışlı

Burdur °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Hatay °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Aksaray °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

Ankara °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı hafif kar yağışlı

Çankırı °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı hafif kar yağışlı

Eskisehir °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Bartın °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

Bolu °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı hafif kar yağışlı

Düzce °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

Zonguldak °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

Amasya °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

Artvin °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kıyıları yağmur, iç kesimleri kar yağışlı

Samsun °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

Trabzon °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

Elazığ °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Erzurum °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu

Iğdır °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

Kars °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

Diyarbakır °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Gaziantep °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Siirt °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu

Şanlıurfa °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

Denizlerde hava

Kuzey Ege’nin kuzeyi, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in açıkları ile Kaş-Marmaris Arasında fırtına; Marmara’da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Karadeniz

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu ilk saatlerde aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinden itibaren 2 ila 4 (10-30), öğle saatlerinde batısı 6 (50 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatı, ilk saatlerde batısı güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle saatlerinden itibaren geneli güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, öğle saatlerinden itibaren yer yer 1,0 ila 2,0m, Batı Karadeniz’in batısı 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

Marmara

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.

Ege

Hava Durumu: Çok bulutlu, güneyi yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege' nin geneli ile akşam saatlerinde kuzeyi doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), sabah ve öğle saatlerinde kuzeyi 8 (75 km/sa), Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), Kaş-Marmaris arasında güneydoğudan 8 (75 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, Kuzey Ege’nin kuzeyi ile Güney Ege’nin güneyi 3,5 ila 4,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış ve fırtına anında zayıf.

Akdeniz

Hava Durumu: Çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgâr: Batı Akdeniz' de doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa), akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7 (40-60 km/sa), Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah ve öğle saatlerinde açıkları ile akşam saatlerinde doğusu 8 (75 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 3,5m, batısı ile Doğu Akdeniz’in açıkları 3,5 ila 4,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış ve fırtına anında zayıf.

Van Gölü

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusu güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi, yağış anında orta.