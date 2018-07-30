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Meteoroloji'den İstanbul uyarısı! Avrupa Yakası'nda...

İstanbul'da bugün parçalı bulutlu, Avrupa Yakası'nda öğle saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün bekleniyor.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 09:30
Meteoroloji'den İstanbul uyarısı! Avrupa Yakası'nda...

Yapılan son değerlendirmelere göre, Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Adana ve Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıİç Ege ve Göller Bölgesi'nde 2 ila 4 derece azalacak, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi'nde kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 32

İstanbul: Parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerine kadar Avrupa yakası aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğusunun iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Samsun: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Trabzon: Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 34

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 09:30
  1. Osmaniye
  2. Trabzon
  3. Samsun
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Hatay
  7. Erzurum
  8. Diyarbakır
  9. Antalya
  10. Ankara
  11. Adana
  12. Yağmur
  13. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  14. istanbul
  15. avrupa yakası
  16. uyarı
  17. hava durumu

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