Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un Çatalca, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un 3 ilçesi için son dakika uyarısında bulundu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "İstanbul'un Çatalca, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde önümüzdeki 1 saat içerisinde gök gürültülü sağanak yağışın yerel kuvvetli (6-20 kg/metrekare) olması beklendiğinde meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.

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