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Meteorolojiden İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul ile ilgili uyarılarda bulundu. Coşkun ayrıca, Türkiye'nin Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceğini belirtti.

02 Ocak 2019 Çarşamba 18:40
Meteorolojiden İstanbul için son dakika uyarısı!

Türkiye, Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine girecek.

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, yaptığı yazılı açıklamada, bugün ve yarın artması beklenen hava sıcaklıklarının yarın akşam saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde, cuma gününden itibaren ise iç kesimlerde tekrar azalacağını tahmin ettiklerini bildirdi.

İstanbul için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

İstanbul'da yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yarın öğle saatlerinden cuma sabah saatlerine kadar bölge genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.

Önce yağmur sonra kar

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, İstanbul'da beklenen hava durumuyla ilgili şunları söyledi:

"İstanbul'da bugün akşam saatlerinden itibaren yağmur şeklinde başlayacak yağışların; Perşembe günü akşam saatlerinden sonra Silivri ve Çatalca gibi batı ilçelerinden başlayarak tipi şeklinde karla karışık yağmur ve kar, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri ise aralıklarla karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Aralıklarla görülecek kar yağışlarının; hafta başına kadar iç ve yüksek kesimlerde 5-15 santimetre, kıyı kesimlerde ise daha az olmak üzere örtü yapması tahmin ediliyor. Rüzgarın; Perşembe günü akşam saatlerinden Cuma günü öğle saatlerine kadar kuzey yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 18:40
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  2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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