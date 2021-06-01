Meteorolojiden İstanbul dahil çok sayıda kente sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karaman dışında İç Anadolu, Karadeniz, Ardahan, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Mersin'in iç kesimleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerine kadar Marmara’nın doğusu (Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir’in doğusu, İstanbul’un Anadolu yakası ve boğaz çevresi) ile öğle saatlerinden itibaren Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri (Amasya, Tokat, Bolu, Karabük, Kastamonu, Düzce çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun ve Ordu’nun iç kesimleri), Kayseri, Nevşehir, Niğde, Adana’nın kuzeyi, Mersin’in iç kesimleri, Kahramanmaraş’ın batısı, Antalya’nın kuzeydoğusu, Isparta’nın merkez ve güneyi, Burdur'un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların, öğle saatlerine kadar Marmara’nın doğusu (Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir’in doğusu, İstanbul’un Anadolu yakası ve boğaz çevresi) ile öğle saatlerinden itibaren Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri (Amasya, Tokat, Bolu, Karabük, Kastamonu, Düzce çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun ve Ordu’nun iç kesimleri), Kayseri, Nevşehir, Niğde, Adana’nın kuzeyi, Mersin’in iç kesimleri, Kahramanmaraş’ın batısı, Antalya’nın kuzeydoğusu, Isparta’nın merkez ve güneyi, Burdur'un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli (50-80 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, trafikte aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İstanbul uyarısı

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Öğlene kadar İstanbul'un boğaz ve Anadolu Yakası dahil Marmara'nın doğusunda kuvvetli yağmur var. Öğleden sonra şiddeti azalır. Öğleden sonra orta ve batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış şiddetli olacak. Batı ve kuzey bölgeler bu hafta üşümeye devam edecek.