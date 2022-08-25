Meteoroloji'den İstanbul dahil 11 il için turuncu kodlu uyarı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'un da aralarında olduğu 11 ile turuncu ve sarı uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)'nün yaptığı uyarılar sonrası dün gece saatlerinde İstanbul'da sağanak şekilde etkisini gösteren yağışlar vatandaşlara zor anlar yaşatmıştı.
11 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı
Müdürlük'ten yapılan yeni açıklamalara göre; Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Tekirdağ, Yalova turuncu uyarı alırken, İstanbul, Bilecik, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ise sarı kod ile uyarıldı.
Tedbirli olun çağrısı
MGM sosyal medya hesabından, "Kuvvetli Yağışlara Dikkat! Hava Sıcaklığı: Kuzeybatı ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara Bölgesi, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevreleri ile Ankara’nın kuzeybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." açıklamasında bulundu.
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 31°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık