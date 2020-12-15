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Yaşam Meteorolojiden hem sağanak hem kar uyarısı
Yaşam

Meteorolojiden hem sağanak hem kar uyarısı

Meteoroloji, Türkiye'nin büyük bir bölümünün yağışlı havanın etkisine girdiğini belirterek, Marmara, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde sağanak yağış beklendiğini, Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise kar yağışı etkili olacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 10:12:00 -
Meteorolojiden hem sağanak hem kar uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Marmara (Çanakkale dışında),Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar, Mersin ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kuzey ve doğusu ile İstanbul’un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Düzce, Zonguldak, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege’de kuzeyli, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli değişiklik olmayacak

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve doğu, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli 40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'nin açıklamasına göre yağışlar; İstanbul’un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Düzce, Zonguldak, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt, Mardin ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olacak. Vatandaşlar meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Hava durumu tahminleri

İSTANBUL °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Anadolu Yakasında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

İZMİR °C, 16°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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