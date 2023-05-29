Meteoroloji'den hava durumu le ilgili paylaşım, tahmin: Çok sayıda kente sarı ve turuncu uyarı! Sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Mayıs hava durumu raporunu yayımladı. Paylaşılan yeni rapora göre; yurt genelinde etkili olan sağanak yağış bu hafta da etkisini gösterecek. 24 il için sarı, iki il içinde turuncu uyarı verilirken olumsuzluklara karşı uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji'nin yayınladığı son hava tahminlere göre yurdun batı ve Güneydoğu bölgelerinde bugün 24 kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nin 24 kent için yaptığı uyarıya göre yağış İç Ege (Manisa, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli illeri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri), Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Karabük, Kastamonu) ve Eskişehir çevreleri ile Çankırı'nın batısı, Ankara'nın kuzey ve batısında yerel kuvvetli olacak. Burdur'un doğusu ile Isparta'nın güneyinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklenen yağış nedeniyle sel, su askını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Güneydoğu kesimlerde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Muş çevreleri ile Bingöl'ün güney ve doğu, Mardin'in kuzey ve doğu, Bitlis'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

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Meteoroloji'nin yayınladığı son hava tahminlere göre yurdun batı ve Güneydoğu bölgelerinde bugün 24 kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nin 24 kent için yaptığı uyarıya göre yağış İç Ege (Manisa, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli illeri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri), Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Karabük, Kastamonu) ve Eskişehir çevreleri ile Çankırı'nın batısı, Ankara'nın kuzey ve batısında yerel kuvvetli olacak. Burdur'un doğusu ile Isparta'nın güneyinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklenen yağış nedeniyle sel, su askını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Güneydoğu kesimlerde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Muş çevreleri ile Bingöl'ün güney ve doğu, Mardin'in kuzey ve doğu, Bitlis'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 17°C, 26°C

Sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 17°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 16°C, 23°C

Sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA 17°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 10°C, 20°C

Öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 14°C, 24°C

Öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 18°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 18°C, 27°C

Öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz iç kesimlerinde güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 19°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 19°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ 16°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA 14°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 13°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 12°C, 20°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 20°C

Öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 17°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 12°C, 23°C

Öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 15°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA 15°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 17°C, 22°C

Sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 14°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 17°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 16°C, 27°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 8°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 14°C, 26°C

Öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 13°C, 25°C

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 18°C, 27°C

Öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 19°C, 29°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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