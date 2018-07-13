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Meteorolojiden hafta sonu uyarısı!

Meteorolojiden yapılan son 5 günlük hava tahmin raporuna göre, Marmara Bölgesi ve çevresinde hafta sonu boyunca yer yer sağanak yağış geçişlerinin olması bekleniyor.

13 Temmuz 2018 Cuma 10:38
Meteorolojiden hafta sonu uyarısı!

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu, Tokat, Kars, Ardahan, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Edirne, Kırklareli, Erzurum'un kuzey, Samsun'un doğu ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ile 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege, Doğu Anadolu'nun batısı ile gece saatlerinde Batı Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

HAFTA SONU YAĞIŞLI

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre, Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesiminde hafta sonu boyunca yer yer sağanak yağış geçişlerinin olması bekleniyor. 

13 Temmuz 2018 Cuma hava tahmin raporu (haritalı)

14 Temmuz 2018 Cumartesi hava tahmin raporu (haritalı)

15 Temmuz 2018 Pazar hava tahmin raporu (haritalı)

16 Temmuz 2018 Pazartesi hava tahmin raporu (haritalı)

17 Temmuz 2018 Salı hava tahmin raporu (haritalı)

İL İL HAVA SICAKLIKLARI İÇİN TIKLAYIN

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 34

İstanbul: Parçalı bulutlu 33

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 34

Bursa: Parçalı, yer yer çok bulutlu 32

Antalya: Az bulutlu ve açık 38

Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 10:38
  1. Düzce
  2. Ardahan
  3. Trabzon
  4. Tokat
  5. Samsun
  6. Sakarya
  7. Ordu
  8. Kocaeli
  9. Kırklareli
  10. Kars
  11. İzmir
  12. İstanbul
  13. Hatay
  14. Giresun
  15. Erzurum
  16. Edirne
  17. Diyarbakır
  18. Bursa
  19. Antalya
  20. Ankara
  21. Adana
  22. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  23. hava durumu

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