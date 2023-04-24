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Aktüel Meteorolojiden "gök gürültülü sağanak" uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden "gök gürültülü sağanak" uyarısı

Yeniakit Publisher
2023-04-24 19:02:00 -
Meteorolojiden "gök gürültülü sağanak" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana ve Osmaniye çevrelerinde gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün iki saatlik periyotta Adana'nın Ceyhan, Kozan, İmamoğlu, Osmaniye'nin Kadirli, Sumbas ve Düziçi ilçelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak görülecek.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

 

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