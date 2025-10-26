  • İSTANBUL
Gündem Meteorolojiden gece yarısı alarmı! 14 il beyaza bürünecek, sağanak kapıda!
Gündem

Meteorolojiden gece yarısı alarmı! 14 il beyaza bürünecek, sağanak kapıda!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Meteorolojiden gece yarısı alarmı! 14 il beyaza bürünecek, sağanak kapıda!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen son dakika uyarısına göre, 14 ilde etkili olacak sağanak ve kar yağışları kapıya dayandı.

Bolu’dan başlayarak Erzurum, Kars ve Ardahan’a kadar uzanan geniş bir bölgede sıcaklıklar hızla düşecek. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı, şehir merkezlerinde ise kuvvetli sağanak etkili olacak. Uzmanlar, sürücülere buzlanma ve görüş mesafesi düşüklüğü nedeniyle dikkatli olunması çağrısında bulundu. Hava sıcaklıklarının hafta ortasına kadar düşmeye devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde 14 ilde yağış beklendiğini açıkladı.

Rapora göre sağanak yağışın beklediği iller şöyle: Bolu, Zonguldak, Sinop, Amasya, Samsun, Trabzon, Rize, Çankırı, Yozgat, Sivas, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Erzurum ve Kars'ta ise kar yağışı bekleniyor. 

 

