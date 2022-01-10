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Yaşam Meteorolojiden fırtına uyarısı
Yaşam

Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde bulunan bazı illere yarın için fırtına uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 16:36:00 - 2022-01-10 16:38:35
Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre yarın, günün ilk saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında etkisini artırması beklenen rüzgarın İstanbul, Kırklareli,Tekirdağ ve Edirne'de 50-80 km/saat hızında fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Vatandaşlardan, perşembe günü etkisini kaybetmesi öngörülen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın meydana getirebileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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