Meteorolojiden 'felaket' uyarısı! 2 ilçeyi su bastı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Sakarya ve çevresi için sağanak uyarısı yapılırken yağış, sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Sakarya'nın kuzey ilçelerinde, saat 10.00 sıralarında başlayan sağanak, Kaynarca'da su taşkınlarına neden oldu. Kaynarca ilçe merkezi girişindeki Seyran Deresi, her şiddetli yağmurda olduğu gibi taşınca çevresindeki sanayi sitesi ile ilçenin girişinde su baskınları meydana geldi. Çok sayıda ev ve iş yeri suyla dolarken, yol üzerinde bulunan çok sayıda araç da sürüklendi. Kaynarca ilçe merkezine yaklaşık 1 saat boyunca ulaşım sağlanamadı. Kaynarca Belediye Başkanı Zeynur Özel ve yetkililer, taşkının meydana geldiği bölgelerde çalışma ve inceleme başlattı.

Beykoz'da kabusu yaşadılar

Beykoz Mahmut Şevket Paşa'da sel sularının yükselmesi sonucu bir evde yaşayan 3 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlar kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Mahmut Şevket Paşa'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu. Dereler taşarken çok sayıda sera sular altında kaldı. Dere kenarında bulunan bir evde 3 kişi mahsur kaldı. Evde oturanlar dereden gelen ağaç parçaları evin etrafını kapladığı için evden çıkamadı. Bölgeye itfaiye ve akut ekipleri sevk edildi. Kalp hastası olduğu öğrenilen Selahattin Aktaş, eşi Hayriye Aktaş, kızları Ufkun Aktaş kepçe yardımıyla çıkartıldı. Aktaş ailesi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Binaya yıldırım düştü

Beykoz'da bir apartmanın çatısına yıldırım düştü.

Olay, Elmalı Mahallesi'nde Tepetarla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir binanın çatısına yıldırım düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ekipleri sevk edildi. Ekipler alev alev yanan çatıya müdahale ederk yangını söndürdü.Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana geldi.

Tekirdağ'da şiddetli yağış

Tekirdağ'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Edirne'de yağış bekleniyor

Edirne Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 12 derece olduğu Edirne'de, hafif sağanak başladı.

Orta Akdeniz'de oluşan tropik fırtınanın etkisiyle, akşam saatlerinden itibaren Edirne merkezde sağanağın yerini aşırı yağışa bırakması beklenirken, Enez, İpsala, Keşan, Meriç ve Uzunköprü ilçelerinde ise fırtınayla birlikte şiddetli yağış bekleniyor.

İzmir'de korkulan olmadı

Türkiye’nin batı kıyılarını etkileme ihtimali bulunan tropik fırtınanın vuracağı kentlerin başında olarak görülen İzmir’de, şimdilik etki görülmemesini fırsat bilen vatandaşlar Kordon’a akın etti.

Kıyı Ege ile Marmara’nın batısında etkili olması beklenen tropik fırtınanın ilk etkili olacağı İzmir’de şimdilik hayat normal şekilde devam ediyor. Adeta 'fırtına öncesi sessizlik’ dedirtecek manzaranın hakim olduğu kentte, vatandaşlar Kordon’a çıkarak kahvaltılarını yaptı. Kimileri sahilde balıklarını tutarken, kimileri de sabah sporu yapmayı ihmal etmedi. Denizin dingin olduğu kentte, vapurlar da seferlerine devam etti.

Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıbatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege ve Batı Akdeniz ile gece saatlerinden sonra Marmara'da kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 27

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 25

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 23

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 34