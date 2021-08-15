Meteoroloji’den Doğu Karadeniz’e yağış uyarısı

Karadeniz bölgesinde etkili olan sağanak yağışların ardından, bölge sele teslim oldu. Bartın, Sinop ve Kastamonu’da ortaya çıkan felaket tablosunun ardından 3 il, 3'üncü seviye (ulusal) afet bölgesi ilan edildi.

Bölgede selin yaraları sarılmaya çalışılırken, gelen can kaybı haberlerinin sayısı günden güne arttı.

Kastamonu’da vefat edenlerin sayısı 36 olurken, bu sayı Sinop'ta 7'ye yükseldi. Bartın'da kaybolan yaşlı kadının cansız bedeni, arama kurtarma çalışmalarının 4'üncü gününde bulunabildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz’de sağanak yağışların sürebileceği uyarısında bulundu.

Gök gürültülü ve sağanak yağışlı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Kahramanmaraş çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık olacak.

Rize ve Artvin çevrelerinde şiddetli yağış

Yağışların Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda kuvvetli, Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Artvin çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), Rize ile Artvin’in kuzey kesimlerinde yer yer aşırı (100 kg üzeri) olması bekleniyor.

Kuzeydoğu’da hava sıcaklığı 2-4 derece azalacak

Hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.

Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, yarın Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetlice (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Trabzon'da salı günü de sağanak var

Trabzon'da salı günü de yerel kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışlar nedeniyle vatandaşların sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Beklenen hava sıcaklıkları

Bazı illerde beklenen günü en yüksek sıcaklıkları:

Ankara: Parçalı bulutlu 29

İstanbul: Parçalı bulutlu 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Parçalı bulutlu 37

Antalya: Az bulutlu ve açık 38

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı ve zamanla çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 37