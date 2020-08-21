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Ekonomi Meteorolojiden Doğu Karadeniz için "sağanak" uyarısı
Ekonomi

Meteorolojiden Doğu Karadeniz için "sağanak" uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 12:56:20 -
Meteorolojiden Doğu Karadeniz için "sağanak" uyarısı

ANKARA (AA) - Trabzon, Gümüşhane, Artvin'in bazı ilçeleriyle Rize çevrelerinde yarın, aralıklı yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde yapılan son değerlendirmeye göre, yarın, Trabzon'un doğu ilçeleriyle Beşikdüzü, Tonya, Şalpazarı ve Vakfıkebir çevreleri, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi, Artvin'in kuzey ilçeleri ve Rize çevrelerinde aralıklı, yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Pazar günü, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli, Rize'nin doğusuyla Artvin'in kuzey kesimlerinde yer yer aşırı sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı öngörülüyor.

Meydana gelebilecek, sel, heyelan, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

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