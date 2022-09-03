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Aktüel Meteorolojiden Doğu Karadeniz için kritik uyarı
Aktüel

Meteorolojiden Doğu Karadeniz için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz kıyıları için şiddetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 13:06:00 -
Meteorolojiden Doğu Karadeniz için kritik uyarı

Doğu Karadeniz kıyılarında yarın şiddetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabahtan itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli, Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer aşırı olacağı tahmin ediliyor.

Su baskını, sel, heyelan, yıldırım, yerel dolu, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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