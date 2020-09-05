Meteorolojiden Doğu Anadolu'da 'sıcaklıklarda artış' uyarısı

Meteoroloji 12.Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde hava daha az bulutlu ve açık olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde olmasının beklendiği bölgede rüzgar kuzey ve doğu yönlerinden hafif ve bazen orta kuvvetle esecek.

En düşük hava sıcaklığı gece Kars'ta 6 derece, Ardahan'da 7 derece, Ağrı'da 9 derece, Erzurum'da 10 derece, Iğdır'da 15 derece, Erzincan ve Tunceli'de 17 derece oldu.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 37 derece, Erzincan ve Iğdır'da 35 derece, Ağrı'da 32 derece, Erzurum'da 30 derece, Kars'ta 29 derece ve Ardahan'da 28 derece olması bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde yaşlı, çocuk ve kronik hastalığı olan vatandaşlardan sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları istendi.