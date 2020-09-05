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Aktüel Meteorolojiden Doğu Anadolu'da "sıcaklıklarda artış" uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden Doğu Anadolu'da "sıcaklıklarda artış" uyarısı

Sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde, yaşlı, çocuk ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi

Yeniakit Publisher
2020-09-05 09:56:18 -
Meteorolojiden Doğu Anadolu'da "sıcaklıklarda artış" uyarısı

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde olması beklenen bölgede, rüzgar kuzey ve doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 6, Ardahan'da 7, Ağrı'da 9, Erzurum'da 10, Iğdır'da 15, Erzincan'da ve Tunceli'de ise 17 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 37, Erzincan ve Iğdır'da 35, Ağrı'da 32, Erzurum'da 30, Kars'ta 29 ve Ardahan'da 28 derece olması bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde, yaşlı, çocuk ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.


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