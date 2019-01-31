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Meteorolojiden dikkat çeken yarışma! Güneş, dünya, hava...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü nedeniyle "Güneş, Dünya ve Hava" konulu fotoğraf yarışması düzenlenecek.

31 Ocak 2019 Perşembe 14:41
Meteorolojiden dikkat çeken yarışma! Güneş, dünya, hava...

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Dünya Meteoroloji Teşkilatı'nın kuruluş günü olması nedeniyle 23 Mart'ın her yıl Dünya Meteoroloji Günü olarak kutlandığı ifade edildi.

Söz konusu günün Dünya Meteoroloji Örgütü Yürütme Konseyi tarafından belirlenen tema etrafında kutlandığı belirtilen açıklamada, bu yılın temasının "Güneş, Dünya ve Hava" olduğu kaydedildi.

Ödüller 23 Mart'ta

Bu nedenle aynı konu başlığıyla fotoğraf yarışması düzenlendiği ifade edilen açıklamada, yarışmaya profesyonel ve amatör fotoğrafçıların katılabileceği bildirildi.

Yarışmaya son katılım tarihinin 8 Mart olduğu belirtilen açıklamada, dereceye giren eser sahiplerine para ödülü verileceği, ödül ve plaketlerin 23 Mart'ta takdim edileceği duyuruldu.

Açıklamada, eserlerin, kurumun merkez birimi ile 15 bölge müdürlüğünün tanıtım materyallerinde kullanılacağı aktarıldı.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 14:41
  1. Dünya Meteoroloji Teşkilatı
  2. Dünya Meteoroloji Günü

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