Meteoroloji'den çiftçilere önemli uyarı!

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazar) yurdumuzun kuzey ve iç kesimlerinde etkili olacak olan soğuk ve yağışlı hava sistemine bağlı olarak; Pazartesi gece ve Salı sabah saatlerinde, hava sıcaklıklarının yer yer sıfır derece ve altına düşeceği tahmin edilmektedir. Bu nedenle Pazartesi gece saatlerinden sonra Yozgat ve Sivas çevrelerinde orta, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir çevrelerinde hafif olmak üzere zirai don hadisesi beklendiğinden, başta tarımsal faaliyet ile uğraşan üreticilerimiz ile ilgililerin ve yetkililerin dikkatli-tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.